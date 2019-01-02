探射燈：大橋旅客逼爆　東涌居民喊慘

港珠澳大橋通車後，大批遊客及旅行團經大橋到港，但部分內地旅行團被發現疑違規沒有香港導遊帶隊，僅有內地口音的人士持旗帶領遊客，亦有動輒2000、3000名「半自由行」短暫來港幾小時的旅客，傍晚塞爆香港出境口岸金巴等候區，嚴重影響東涌居民生活。



港珠澳大橋開通後，大量內地團及水貨客逼爆東涌及欣澳一帶，旅議會曾派員巡查，結果發現19個旅行團中，僅得8團有香港導遊，即餘下11團可能是涉嫌違規旅行團或「三無旅行團」。有居民投訴，東涌區內的公共設施及商店無法承受人流增加，衞生環境亦變差。



東涌居民關注組發起人劉永賢表示，區內被旅行團逼爆現象在去年11月最為嚴重，「誇張到所有食肆都係長期爆滿，搞到附近居民『冇啖好食』，超市入面都逼滿人，日嘈夜嘈，嚴重影響居民生活。」不過他亦反映，自從金巴實施限票措施，及經傳媒廣泛報道後，相關情況至今已有明顯改善。

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