3同志挑戰港婚姻法例　高院先處理一案暫擱兩宗

去年先後有3名男女入稟高等法院申請司法覆核，挑戰香港禁止和不承認同性婚姻和民事結合的法例，其中一宗已在去年取得司法覆核許可，目前正等候排期進行正審聆訊。高等法院今(3日)開庭就該3宗案件作出指示，法官批出司法覆核許可給另外兩宗案件。法官認為3宗案件的理據相同或類同，決定先審理去年已取得許可的案件，餘下兩宗則暫時擱置。



3宗案件的申請人分別以MK、TF和STK作為代號。法官認為MK已取得司法覆核許可，政府將在兩個星期內提交證據，而法庭也可排期進行正審，加上MK的案件會對另外兩宗案件有影響，故決定先審理該案。MK是一名29歲的女同性戀者，與一名女子已同居兩年，兩人均是香港永久居民，MK要求法庭頒令宣布，現時法例既不准許同性婚姻，又不承認民事結合，因此屬違憲。



TF是一名21歲香港大學男學生，他曾擬與另一名男子在台灣結婚，TF除了要求法庭頒令現時的相關法例違憲外，也要求法庭將《婚姻條例》第40條中「一男一女自願終身結合，不容他人介入」詮釋為「兩個人自願終身結合，不容他人介入」。STK是一名31歲男性香港永久居民，他於2013年已經與其男性伴侶在境外結婚，STK除向法庭提出與TF相同的要求外，更要求法庭進一步頒令宣布香港法例不承認境外的同性婚姻同屬違憲。



TF和STK透過大律師表示，雖然3名申請人都質疑香港沒有締結同性配偶關係的法例，但他們向法庭提出的要求稍有不同，MK認為即使禁止同性婚姻，但如果有法例承認民事結合，仍然是可以接受，但TF和STK要求的卻是同性婚姻，而STK更要求香港承認境外的同性婚姻，加上MK的案件在過去5個月都沒有進展，故促請法庭考慮先審理STK。不過，MK和政府都認為法官應先審理MK的案件。