政Whats噏：政府盈餘大跌　何君堯倡再派錢？

近年每次政府公布財政預算案時，會唔會全民派錢都係焦點之一，可惜財政司司長陳茂波早前講話2019年度政府財政盈餘大幅下跌，似乎係暗示唔會派錢，不過立法會議員何君堯尋日(2日)見陳茂波時，依然建議要「派錢回饋」，唔通佢睇到近日有民調話有25%市民唔夠錢使，所以特登叫財爺開倉派米？



何喺Facebook貼咗佢畀政府嘅意見書，講明建議政府「派錢回饋」，不過細讀內文的話，會發現何並唔係講緊全民派錢，而係改善長者生活，例如提高長者生活津貼金額、取消有關資產審查、放寬現行津貼資產上限等，每一項都係針對人口老化嘅措施，有「掛羊頭賣狗肉」之嫌！



查實2018年度預算案曾公布透過關愛基金派4000港元，到依家都未落到市民袋，而且條件多多，最尾派成點仲係未知數，所以就算真係「派錢」，可能都係搞到「一鑊粥」。



何都唔止剩係建議「派錢」，佢仲建議「用錢投資」、「容許用錢」，例如活化強積金，畀所有強積金供款人可以選擇用自己嘅供款買醫療保險，或者喺一定年齡後可以用嚟支付買樓首期等，幫忙減輕輪候醫院、公屋嘅壓力咁話。