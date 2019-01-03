大角咀攔車斬人案　警拘17黑幫男檢刀棍

元旦日晚(1日)在大角咀發生的攔車斬人案，警方西九龍總區反三合會行動組經深入追查後，早前搜查全港33處目標地點，至今共拘捕17名(18至33歲)涉案男子，在他們的處所檢獲伸縮警棍及牛肉刀等武器，同時亦尋獲當日接載兇徒的另一輛私家車，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



警方表示，17名疑犯隸屬同一個活躍東九龍區的黑幫，他們在案中角色分別為策劃、參與斬人及安排車輛接應，案中遇襲的傷者亦有黑社會背景，相信案件起因涉及黑幫糾紛。



案發於當晚8時許，一名姓張（29歲）男子，駕駛七人車沿大角咀海庭道往尖沙咀行駛，至海富苑對開時突然遭兩輛車前後夾擊閘停，4、5名刀手從兩車跳出，向七人車車身猛劈，張右手臂被斬傷，刀手逞兇後跳回接應車輛逃去。約12分鐘之後，一輛私家車在距離現場約400米的海泓道油麻地警署對開路邊焚毀，相信是刀手燒車毀證。



據悉，警方初步調查後，不排除事涉去年9月尚德邨「紋身女」被斬及景林邨火燒連環車一案，以及去年12月27日景林邨斬人血案，當中疑與一個活躍於將軍澳區的黑幫爆發內訌引起。