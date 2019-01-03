資料一線通開逾650新數據集　供免費使用

政府資訊科技總監辦公室今日(3日)公布，超過80個政府政策局和部門已於去年底前發布其首份年度開放數據計劃，並於今年在「資料一線通」網站開放逾650個新的數據集，免費供公眾瀏覽及使用。政府估計，到今年底「資料一線通」網站上的數據集數目會由現時約3300個增加至近4000個。



新增的數據集涵蓋不同範疇，包括與經濟民生事項相關的數據、氣象實時數據、地理空間數據、數碼地圖及可提升城市管理的數據等。所有經「資料一線通」網站發放的數據均可供公眾免費瀏覽、下載、分發、複製、打印和連結使用，以作商業和非商業用途。



為提升數據的可用性，所有在「資料一線通」網站上發放的數據集均會按國際做法，一律以業界最普遍使用的JSON、XML和CSV等機讀格式發放。數據集亦會附加合適的註釋，讓公眾較容易理解數據之餘，亦便利公眾以網絡搜尋器搜索「資料一線通」網站的數據集。其他措施包括保留歷史數據，鼓勵政策局和部門提供地理空間數據，開放更多應用程式界面和適時更新數據。



政府資訊科技總監林偉喬指，《施政報告》提出開放政府數據，在新政策下，除非有涉及個人私隱等合理原因，各政策局及部門須致力在「資料一線通」網站開放數據予公眾免費使用，並與公營及商業機構合作探討開放具高公眾利益的數據方案。