煥然懿居暫收3000申請　韋志成稱未研下個首置盤

位於馬頭圍道的「煥然懿居」提供450個首置單位，本周四(3日)開始接受申請以及開放示範單位供市民參觀。負責該項目的市區重建局行政總監韋志成今早(5日)在電台節目表示，「煥然懿居」暫時反應相當不錯，至今已收到約3000份申請，亦有8000人登記參觀示範單位，目前難以估計最終交表的數目。他承認單位數目難以照顧所有市民的置業需求，政府日後要多做工夫，解決土地和房屋問題。



韋指，「煥然懿居」以市價62折出售，令市建局少收約10億港元，但由於項目第二座內有43個非首置單位，加上出租商場和車位，令總收入將接近成本。他表示，以最近九龍城的重建項目收購價為例，每呎已達1.8萬港元，惟收回重建後亦不足以發展同樣大小的項目，如用作發展資助房屋，結果會是「愈做愈細」。他指市建局暫時無計劃發展下一個首置項目，會集中進行舊區重建工作。



韋續指，市建局重建油麻地及旺角等地區時提出「正、負、零」三個概念；「正」即是盡量提升地積比，增加單位供應；「負」是將區內人口密度降低，但當中涉及財政及土地資源；「零」則是不改變規劃標準，透過轉移地積比，將個別樓宇的剩餘地積比率，轉給區內其他樓宇，以減低發展成本。