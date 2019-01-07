無業漢涉藏大批槍械還押　控方指或曾使用

警方有組織罪案及三合會調查科經調查後上周五(4日)突擊搜查全港共6個單位及地點，檢獲大批軍火及武器，包括1支手槍、3支長槍、1支電槍、超過100發槍械子彈殼等，同時拘捕2男1女的本地人士。其中30歲無業男子林靖峰，被落案控以一項無牌管有槍械及彈藥罪，今午(7日)被解往西九龍裁判法院提堂。他暫毋須答辯，裁判官應控方要求，將案押後至3月4日再提訊，以便警方的軍械及鑑證專家，就案件繼續進行調查。期間被告不准保釋，須繼續還押至下次提堂。



本案被告林靖峰，在香港沒有犯罪紀錄。他現被控於今年1月4日，於青衣聖保祿村一單位內，無牌藏有3支長槍、1支手槍及一批子彈殻。控方今天在庭上表示，涉案槍械經檢驗後證實是真槍，而且有迹象顯示它們曾被使用過。而被告則持有案發地點的門匙。除此之外，警方亦在行動中找到一件由美國寄來、收件人為被告的郵件，裏面藏有一支電槍。因此控方認為，被告是對槍械有全面認識。



控方亦指出，警方是在調查另一宗同類案件時，從查獲的電話通話紀錄中，找到本案被告的資料，從而揭發本案。辯方今天有為被告申請保釋，但裁判官經考慮後決定不批准，下令被告要繼續還押。