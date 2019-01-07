銀行經理呃客戶繳開戶費　官轟好黑暗好腐敗

中信銀行一名前客戶經理，向7名內地客戶假稱在該銀行申請開立企業戶口需要繳付「開戶費」，從而詐騙他們共約6.51萬港元，因而被廉政公署落案起訴。他今日(7日)在東區法院承認7項欺詐罪名，案件押後至本月21日，等候索取其背景報告始判刑，期間還押。



被告曹正(28歲)於事發時任職中信銀行(國際)有限公司客戶經理，在灣仔的分行上班。原被控11項欺詐罪的他，今選擇承認其中7項控罪，其餘控罪獲控方不提證供起訴。



案情指，若有客戶想在中信銀行開設企業戶口，該行的政策是只收150港元查冊費用，並不會額外徵收費用。2016年5月至2017年1月期間，被告向7名內地客戶虛假地表示，中信銀行需徵收由港幣5000元至人民幣1.2萬元不等的開戶費，事後他將騙款存入自己戶口據為己有。被告於2017年2月被廉署拘捕，去年10月被正式落案起訴。



辯方求情透露被告是家中獨子，其六旬父親曾是商人，卻因患血癌而需將公司結業，被告需照顧父親及有長期病患的九旬祖父，惟祖父最近剛過身。被告自知家境不佳，「希望賺多啲錢回饋家人」，才干犯本案。被告現轉職在一間保險理財公司工作，獲上司賞識，因無機會接觸顧客資金，重犯機會低。辯方亦指被告無周詳計劃犯案，犯案手法不專業，甚至「蠢到」被閉路電視拍到將騙款存入自己戶口，及以手寫自製收條給事主。案中不存在有人提供利益後，戶口審批獲得優待的情況，被告亦已準備好將騙款歸還事主。



裁判官指，被告曾向顧客提議若不繳付開戶費，亦可購買理財產品「好辦事」，直斥被告行為影響公眾對整個銀行業的印象：「顧客喺一間正式銀行開戶遇到咁嘅情況，被人感覺好黑暗好腐敗。」