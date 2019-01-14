理大儀器登月助拍圖像　相機指向系統可反射輻射熱量

香港理工大學有份參與探月任務。理大與中國空間技術研究院合作，設計和開發相機指向系統，跟隨中國月球探測器嫦娥四號奔月，登陸後協助拍攝月球圖像，以及幫助控制中心指揮月球車活動。理大指，它是目前唯一仍能在月球上運作的香港研製太空儀器。



相機指向系統重2.8公斤，長85厘米，深27厘米，闊16厘米，安裝在嫦娥四號着陸器的頂端，能夠垂直移動120度，並可以左右旋轉350度，以及在月球引力(即地球引力的六分之一)下正常運作。該設計極為精密，所有電子部件、信號線和電線都安裝在儀器外殼內，以抵受嚴苛的太空環境。



然而，無論儀器多麼堅固，但登月過程撞擊大，工程團隊會為系統安裝一個「床及枕」保護儀器及防震。月球背面輻射量高，又暴露在溫差極大的環境下，因此相機指向系統的外殼表面必須進行加工潤飾和處理，以反射輻射和熱量。另外，為免出現腐蝕和生銹，其設計必須盡量減少組裝部件和接合點。相機指向系統全部在理大工業中心研製出來。



而此項探月工程的其中一個任務，是攜帶一個內含薯仔種子的「微型生態圈」實驗室，首次開展月球生態系統研究。有份參與登月工程的理大土地測量及地理資訊學系副教授吳波透露，剛在1月6日從工程總監處聽到，「微型生態圈」內的薯仔種子已發芽，長出新葉，希望能成功結果。



另外，理大未來計劃生產一部「落火狀態監視相機」，將參與2020年的火星探測任務。