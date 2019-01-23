派錢安排擾民　郵費陷阱留神

籌備近一年的四千元關愛共享計劃終開始派表，惟當局準備不周致甩轆連場。由於當局不提供網上申請，申請人須郵寄申請表，但申請表連證明文件重逾三十克，最少需貼三元郵票才確保申請表格獲順利派遞。郵費有「陷阱」外，有市民前日早上到分區民政事務中心取表撲空後，竟被職員要求自備白紙列印，市民質疑為何又要取表人自備白紙？質疑要求擾民，不滿當局為派錢設重重障礙，立法會議員批評當局安排僵化且荒謬。



署理行政長官張建宗昨承認：「要市民自備白紙列印，真係講唔過去！」當局會作出改善，但他堅稱網上申請會拖延市民領款，「全民大郵寄」才是利民便民措施。政府發言人回應表格不足的查詢稱，各派發點昨日共派出約四十九萬份中文版及九萬份英文版申請表，一般派發點昨各獲派二萬五千份中文版表格，否認有申請表短缺情況。



張建宗昨解釋，要求市民透過實體表格申請，而沒有提供網上申請，是因為設立網上申請系統需時約十八個月，擔心會拖延市民領款時間，當局的出發點是利民便民。



不過，「全民大郵寄」卻衍生郵寄陷阱，香港郵政局員工會主席葉錦富表示，市民郵寄關愛共享計劃表格時要留神，因申請表格有兩張紙，再加上身份證、住址證明及銀行存摺副本合共三張紙，一共有五張紙的重量，貼上兩元郵票不足以支付郵費，應該要貼上三元郵票才可；若市民用上較大的信封，更需貼上三元七角郵票，以確保申請表格可順利派遞。



領取四千元障礙重重，市民除要填寫繁瑣申請表、付較高郵費外，有市民亦投訴，前日到分區民政中心取表時，才被告知表格已派完，其後職員表示可代其上網下載表格再列印，但市民需自備白紙，斥責民政處職員要求過分，間接懲罰領取不到表格的市民。



立法會議員莫乃光炮轟當局處事僵化，只想待立法會通過後才開展工作，他坦言，網上申請系統並非高難度項目，且許多長者都懂得使用電腦申請，亦可由年輕家庭成員協助申請。他估計，建立系統只需一年時間，部門有能力做到：「只係佢哋一早有心唔做」。他點名批評勞工及福利局和民政事務局是政府內較為落後的部門。



莫又稱，政府致力推動智慧城市，但許多正開展的政策仍然大幅落後於國際，情況十分荒謬。他讚揚入境處能於兩年內完成及推出更換智能身份證速度很快，證明有部門是可於短時間內做到，這是官員的心態問題。他建議政府應盡早開始設計程式，到每次需要推行類似政策時，「照單執藥」便可推出網上申請，反之如每次都要度身訂造程式，必然花費許多時間。