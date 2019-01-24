政府冀4月派首批$4000　拒網上交表議員轟落後

政府派4000港元補鑊不周，被批評申請程序複雜，激起民怨，昨日(23日)宣布多項改善措施，包括申請人毋須遞交住址證明。民主黨立法會議員胡志偉今早(24日)出席電台節目時表示，政府毋須申請者提交住址證明是從善如流，但不能網上申請，必須提交實體表格的做法，反映政府在電子科技應用方面未能與時並進。



他又批評，相關計劃是去年財政預算案提出的措施但今年才落實，是匪夷所思。他預期今年的財政盈餘不會太多，希望政府將錢放在長遠投資上，包括醫療和安老服務等。



行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀認為，當局在設計計劃時以慣常做法制訂申請條件，不明白實際操作的困難，亦未有留意學生、長者及家庭主婦等未必有住址證明，但這批人正是目標受助人，可幸政府最終接納意見，立即作出調整。



負責執行計劃的在職家庭及學生資助事務處處長李忠善則指，希望首批提交申請表格的人士可於4月初獲發放款項，當局已加印100萬份申請表，分批送到各區民政諮詢中心，應付市民需求，查詢熱線亦已由28條增至34條，並會寬鬆處理郵費不足的問題。



李續指，如果沒有住宅物業，但擁有出租車位的人士，不符合申請資格；如果以「工作簽證」在外地工作，而並非移民外地的人士，則符合資格。而市民若無銀行戶口，可以親自領取現金支票，但目前只安排在觀塘的辦事處發放。