青光眼男童鉀高拖廿分鐘始施藥　麻醉師被指管理欠佳

患先天性青光眼的14個月大男童蔣承勳，在2016年於東區醫院接受第三次減眼壓手術時心跳急降，檢驗才知他在手術期間血液中的鉀含量突然急升，導致多個器官衰竭，經搶救兩日後不治，死因研訊今(30日)繼續。死者家屬的代表律師結案陳詞指，證供顯示死者接受涉事手術期間，其心跳、體溫等指數均超出正常指數，這有機會因吸入麻醉藥誘發「橫紋肌溶解症」、「惡性高熱」等情況，令血液中的鉀含量提高，影響循環系統，這病況會急速惡化，但麻醉科醫生沒有注意及行動。



律師續指，醫生直至剛完成手術才發現死者血鉀高，並進行急救，卻於20分鐘後才注射降鉀藥。因此律師質疑麻醉科醫生不但對麻醉期間的管理不理想，在急救期間亦沒有及早使用降鉀藥。



代表醫管局的律師結案陳詞則指，在死者接受手術期間，心電圖一直監察其心跳是否正常，當顯示他的心跳減慢並推斷他有機會血鉀高，醫生團隊已盡快對他急救，故麻醉科醫生沒有需要提早替死者抽血檢驗。另外，醫生為死者急救的首要工作，是讓他的心跳回復正常，恢復血液循環系統，而非只為「醫好」血鉀高情況，認為各醫生的處理並無不妥。



研訊已完成結案陳詞階段，裁判官押後明天(31日)續審，將為陪審團總結證供重點及講解法律指引。