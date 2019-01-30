科大研無人機查船舶廢氣　2分鐘速檢濃煙污染物

無人機點止航拍影相咁簡單？原來仲可以幫助政府篩查船舶廢氣排放！香港科技大學今(30日)發表最新的無人機傳感器技術，將能夠量度多種主要船舶廢氣排放污染物功能的傳感器安裝於無人機內，再遙控無人機飛近船舶採集濃煙樣本，於短短2分鐘內就能快速檢出污染物超標的目標船隻，日後有望協助政府執法。



船舶廢氣排放一直是香港最大的污染源之一。環境保護署於上月1日實施《空氣污染管制(船用燃料)規例》，規定所有船隻於香港水域內無論航行或停泊，都必須使用合規格燃料，包括含硫量不超過0.5的低硫量燃料。



負責研究項目的教授寧治指出，新研發的傳感器技術正好可以配合及協助政府執法，附於無人機上的傳感器僅重850g，卻能量度多種廢氣污染物，包括二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳和懸浮粒子。



寧指，傳感器技術準確度逾90%，能快速篩查硫含量高的船舶。無人機在船舶廢氣排放約50米範圍外進行偵測後，系統會透過雲端技術傳送實時數據及進行電腦分析，運算出船舶燃料含硫量。



環保署空氣政策組首席環境保護主任劉萬鵬表示，新技術能增加當局針對違規船舶的執法效率，目前該技術已完成實驗室測試階段，預計今年底將於航道上進行實驗。署方屆時收集及分析相關數據後，再決定何時於執法過程應用此技術作輔助。