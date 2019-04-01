租金貴赤字嚴重　安泰街市半數商戶罷市抗議

觀塘安泰邨安泰街市啟業接近半年，惟不少商戶吐苦水指因邨內入住率不足，令他們出現嚴重赤字，街市約一半、即26檔商戶，今日(1日)起一連6日罷市，一行20多人並遊行至安泰邨房屋署辦事處遞交請願信，表達不滿，要求房署因應現時安泰人流及配套嚴重不足的情況，為小商戶提供免租優惠。



罷市行動由安泰商會發起。安泰商會商戶代表林先生指，商戶與街市承辦商的代表簽約時，對方聲稱安泰設有大商場、學校及幼稚園配套，惟所謂大商場只有10多間商店，小學仍未落成、幼稚園亦未招生，加上車位不足，除了開業首日，半年來街市人流稀少。在安泰街市經營魚檔的林續稱，現時每月租金接近10萬港元，惟每日生意額只有二、三千港元，生意額「唔夠交租，雜費、人工、貨錢都仲未計」，批評房署不肯助商戶解決問題。



協助商戶的民主黨安達臣總幹事林冠存及觀塘區議員蔡澤鴻均稱，房署作為安泰街市最大業主，有責任維持街市營商環境，而不是交予管理公司管理就可不負責任，他們去年與房署會面時，房署以該邨入住率逾9成為由拒絕商戶減租免租的訴求，惟林指不少人因不同原因仍未入住該邨，現時入住率最多只有6成，冀房署盡快與商會代表會面，助商戶解決問題。