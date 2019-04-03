Dr.東：咳嗽飲薑水夜咳變久咳　中醫教兩招紓緩

轉季晚上，咳聲震天，徹夜難眠，想沖杯薑水止夜咳？小心愈飲愈麻煩，夜咳變久咳！註冊中醫師提醒，體質熱或因熱感未清而咳嗽的人，飲薑水有機會令咳嗽惡化，而不同體質、熱咳和寒咳都有不同止咳方法，用錯方法會弄巧反拙，久咳不愈。不過，人體有個可應用於各種咳嗽的「止咳穴」，當咳嗽難止，按它兩至三分鐘，有助紓緩。



冬季寒風來襲時喉嚨易乾，加上氣管接觸冷空氣易收縮，令人晚上睡眠時有咳嗽。註冊中醫師徐澤昌指，大地回春後，天氣轉變及空氣污染都會刺激夜咳再出現，其中最常見是經過一輪流感高峰後，有部分人熱感未清，腸胃和身體都未有足夠休息下便吃食煎炸、火鍋等燥熱食物，加上長期睡眠不足，熱咳浮現。



徐續指，咳有熱寒之分，一般而言熱咳於咳嗽時多數帶有黃痰，與寒咳的白痰或透明狀痰液不同；除了痰色，熱咳咳聲較大而長，寒咳普遍咳聲短、聲音虛弱。不過，他強調，中醫仍要嚴謹地把脈加上臨床問診，才可判斷病人體質和咳嗽熟寒抑或熱，對症下藥。



坊間不少市民誤以為夜咳都必定是寒咳，甚至自行調製薑水止咳，豈料愈飲愈咳，始發現自己非寒咳而屬熱咳。徐澤昌指，薑屬溫性食物，若熱感未清的人飲用只會更燥熱，咳嗽情況惡化；反之寒咳的人選偏涼的羅漢果煲水飲同樣出事，熱性患者假若同時有脾虛症狀，飲用後也會易肚瀉。至於蜂蜜水可否紓緩到深夜久咳，徐指蜂蜜水會有滋潤作用，但止咳功效不大，如有口舌黏膩、大便稀薄者不宜飲太多。



久咳不愈求醫前，有甚麼方法鎮靜咳嗽？徐澤昌介紹一款紓緩肺燥咳嗽的雪梨無花果燉品，以一個雪梨、四粒無花果、配以百合、麥冬各六克，以及南、北杏各四克加水燉一個半小時後飲用，性質平和，不論夜咳、乾燥及長期吸煙人士都適合每星期食用一至兩次。不過食用後如出現肚瀉或脾胃不適則要停用。此外，患者可持續按壓位於兩邊胸鎖骨關節中間凹陷的「天突穴」兩至三分鐘，有即時止咳功效，亦可按需要反覆按壓多次。



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