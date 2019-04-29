陳同佳未控謀殺令人困擾　官重申只應就控罪受罰

涉嫌於去年2月在台灣殺害女友的港男陳同佳，他在香港被控4項洗黑錢和3項屬交替控罪的盜竊罪。陳上次認罪時，辯方已完成求情，今天(29日)開庭後控辯雙方都無陳詞要補充，法官遂立即作判決，判處被告監禁29個月。



法官今天再次重申，本案的處理犯罪得益罪，所涉及的罪行是盜竊而不是殺人。法官舉例說明，如被告在台灣殺人後，沒有盜取死者財物返港，並不能告他處理犯罪得益；相反若被告在台灣沒殺人，只是在當地偷竊他人財物後回港，就可以控告他處理犯罪得益罪。而且被告現在承認的事實，已包括他承認殺人的情節，這已是足夠的量刑背景資料。在此情況之下，他在當地犯的是謀殺還是誤殺，對量刑而言其實無足輕重。如果控方能早些明白此點，或會考慮是否應將本案交付到高院處理。



法官表示，明白到被告招供承認在境外殺人，但又不能控告他謀殺或誤殺，是會令人覺得困擾和不公平。但公義的原則亦包括，罪犯只會就被控告和定罪的罪行受罰。不論一個人涉嫌觸犯的控罪如何邪惡，他都應當得到公平審訊，來決定他是否有罪，否則刑事程序就有如電線短路，不但損害疑犯利益，連整個刑事制度都會受到傷害。



法官表示，殺人後偷竊死者財物，本身已是嚴重罪行。此外本案被告招認殺人偷竊，亦等於他必定知道他從中得到的利益必是犯罪得益。另外本案涉及由台灣帶犯罪得益回港，涉及跨國因素；而被告自己是犯罪得益的唯一受益者。



綜合上述因素，法官認為涉及把死者財物帶回香港的第一項控罪，適當量刑起點為39個月監禁。第二至四項控罪涉及他回港後3次用死者銀行卡提款，第二及第三控罪的量刑起點為30個月，至於第四項控罪只涉200港元，量刑起點為12個月。因被告認罪可減刑三分之一，即4項控罪的刑期分別為26個月、20個月、20個月、和8個月。考慮到整體刑期的長短，法官下令第二至四控罪的刑期，僅3個月和第一控罪分期執行，因此最終總刑期為29個月。

