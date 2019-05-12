重現昔日香港　電影資料館擬5年數碼化150菲林片

政府在今年《財政預算案》中提出向香港電影資料館撥款2000萬港元將菲林電影數碼化。現時電影資料館收藏約4000套電影，設有修復組負責保存和修復影片，將往昔影像重現觀眾眼前。



修復菲林電影時，工作人員會先檢查菲林及清除污漬，並用耐熱耐酸的專業膠紙修補破損之處；修補菲林後再掃描製成數碼檔案，以電腦復修系統改善畫質和音質。工作人員儲存檔案後，會將數碼影像再輸往電影菲林，在低溫乾燥環境下可儲存超過100年。



電影資料館去年完成了在1958年面世的《正德皇夜探龍鳳店》的修復工作。該片由任劍輝、鳳凰女等名伶擔綱演出，是館方首部自行完成數碼重組及修復的館藏，歷時近一年。實驗室技術員黃俊賢指，修復過程面對不少困難，包括片中約11分鐘菲林嚴重收縮和扭曲，顏色掉得很厲害，需要用到一部非齒孔格式的掃描器，把速度調至最慢，小心翼翼取得所需畫面和聲音檔案。



一級助理館長(修復)勞啟明認為，觀看舊電影對大眾很有意義，因為可從中看到香港早期的市民生活、舊物，故保存電影菲林，重現昔日影像別具意義。該館計劃未來5年將150部舊電影菲林數碼化。