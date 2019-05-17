港版家庭幸福指數涵蓋8範疇　料下年公布結果

資訊科技對家庭有何影響？家庭成員能否在逆境中互相扶持響？這些情況都反映香港家庭幸福感高低，社福機構香港家庭福利會正委託香港中文大學社會工作學系制訂全港首個「家庭幸福指數」的發展框架，成為首個為香港度身訂造的家庭幸福感量度工具。訪問由今年暑假開始，涵蓋8個範疇，將訪問2000個家庭，預計明年公布結果，作為政府制訂政策和服務參考。



家福會指，香港以往有不同類型的家庭幸福感調查，但都只引用外國的量度工具，主要分析家庭心理、社會經濟狀態，該會委託中大研究團隊制訂這個量度工具時，分別參考文獻、進行聚焦小組訪問及個人深入訪問，再經先導測試後而成。家庭單位最少2人組成，包涵8個範疇，包括身心康泰、資源共享、扶持共濟、和睦共處、成長共進、生活平衡、社會共融、資訊科技。



家福會期望「家庭幸福指數」能有效量度香港家庭福祉的情況，深入了解與家庭有關的議題，例如家庭的功能是否有效發揮，及資訊科技對家庭關係的影響等；其次希望制訂準確的家庭福祉的數據，讓公眾人士知道香港家庭的整體幸福指數以及在該8個範疇的不同情況，提升對家庭的關注。