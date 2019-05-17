涉非禮女童影私處　民主派人士龍緯汶被捕

警方拘捕民主派人士龍緯汶，懷疑他藉支援南亞人士期間，涉嫌非禮及製作兒童色情物品。他現正被扣留調查。網上近日流傳龍緯汶與南亞兒童的親暱照片，包括擁抱女童、讓女童坐大髀及與女童挨著睡覺。據了解，他拍攝一名年約7至8歲的女童私處。



警方電子報案中心本周三(15日)接獲報案，指一名男子涉嫌於不同場合向一名兒童作出不必要的親密行為。西九龍總區刑事總部重案組人員接手調查案件，經深入調查後，今日(17日)上午約8時在荃灣區拘捕一名44歲姓龍本地男子，涉嫌非禮及製作兒童色情物品。他現正被扣留調查。



據悉，被捕姓龍男子為民主派人士龍緯汶，為香港深水埗區議會社區事務委員會關注南亞裔人士生活工作小組成員及香港社區發展網絡總幹事，亦是香港作曲家及作詞家協會會員。



護苗基金發表聲明指，鑑於近日在網上討論區中，有網民發現一名聲稱為爭取種族平等的組織高層，透過組織接觸兒童，並與兒童拍攝大量親暱照片。該會已就事件於今日到深水埗警署通報警方。



該會指，從照片當中，看到有很多不必要的身體接觸及令人聯想到兒童色情(child pornography)或戀童癖(Pedophilia)，護苗基金對此非常關注，認為任何一個組織或機構，在提供服務給兒童的時候，是有責任確保員工、有關人士、機構的運作和活動不會傷害兒童。該名高層與兒童的照片都有涉及觸碰到兒童的私人部位，對此是不能接受的。