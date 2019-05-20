手機App無法更新　先達商戶料華為遭外國及港人唾棄

Google暫停與華為合作勢令其手機成為「電子磚頭」！有旺角先達手機店負責人指，華為手機在歐洲及香港市場頗受歡迎，原因是性價比高及耐用，但如失去Play Store的更新功能，所有應用程式將無法更新，根本稱不上是「智能電話」，預料其銷售量會即時暴跌一半以上，甚至被外國市場及港人唾棄，「我諗依家無人會用幾千蚊，買部淨係識影相同講電話嘅(手)機囉！」



數碼滙負責人阿勇表示，由於華為手機耐用及影相靚，加上其售價較南韓手機平30%至一半不等，深受歐洲市場的歡迎，不少港人亦轉用華為手機，以該店為例，每逢華為出新款手機，每日均有數十宗的交易，「華為2000幾蚊嘅機，有韓國機3000幾蚊嘅功能，梗係受歡迎。」



不過，阿勇指，如華為手機無法獲得Play Store的更新功能，國內用戶不會受到太大的影響，原因是國內無法使用Youtube及Gmail等程式，加上他們有不少應用程式平台可供挑選；惟港人及歐洲客則影響深遠，因相關地區內幾乎所有人均使用Google旗下的應用程式，加上Android系統內有所應用程式均須靠Play Store更新，一旦失去有關功能，手機便與電子磚頭無異，「我諗除咗內地，真係好少人會買佢(華為)，因為根本係得物無所用。」