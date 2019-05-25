理大宿生巴士遊四圍搗亂　宿生會發聲明道歉

理工大學「務賢堂」宿生上周六(18日)舉行開篷巴士遊活動，當巴士駛經紅隧時，有宿生「high爆」在開篷巴士上層站立及高舉雙手，幾近觸及隧道頂部，險象環生，又有人在沿途開香檳噴灑途人及途經車輛，令人側目。宿生會事後發聲明致歉，承認部分同學於巴士遊期間於巴士上層作出危險動作，宿生會已即時提醒參加者注意安全，日後必定多加留意，避免同類事件發生。



當日為「務賢堂」節慶活動「務賢祭」的重點活動之一，有人在Facebook專頁「街坊監察隊」貼文，指當日有逾50名身穿「務賢堂」字樣上衣的宿生登上一輛開篷巴士，除在巴士駛經紅隧時站立及高舉雙手，行車期間亦疑有人於巴士上層拿起香檳等酒精飲品隨街噴灑，路過的行人及車輛隨時「中頭獎」，行為擾民、「小學雞」。



宿生會表示，當日於戶外舉辦活動時為晚上11時前，宿生發出的噪音或聲響可能滋擾到部分市民，有宿生亦於公眾地方開香檳，以致弄污街道，他們事後已稍為清潔地方，宿生會為事件致歉。



理大表示，已就事件與相關負責的同學了解及跟進，涉事學生稱已明白自己過錯，並有悔意。