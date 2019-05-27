小一派位周六放榜　7區協議減收同區叩門生

下學年小一統一派位結果將於本周六(6月1日)出爐，若子女未獲派首三志願，不少父母都會考慮到心儀學校叩門。不過因應小一適齡學童人數勁減，津貼小學議會及香港資助小學校長會早前向全港小學發公開信呼籲減少「叩門位」。據悉，至少7區學校響應，協議減收同區叩門生，包括北區、大埔、葵涌及南區等；九龍城、油尖旺、沙田及中西區等則維持往年安排。



隨「雙非截龍」見效，以往錄取大量跨境生的北區，學童人數隨之大減。北區大部分小學達成共識，由往年每校可錄取10多個叩門生，減至最多錄取3人。區內深受家長歡迎的上水惠州公立學校校長鄭風表示，去年有約200至300名學生前來叩門，最後錄取約15人，今年料會因應校長會的呼籲減收叩門生，以免影響其他較弱勢學校，但該校暫未決定實際錄取多少叩門生，仍要視乎放榜後叩門情況，經校董會商討後再定案。



鄭又表示，雖今年叩門額或較去年少，但該校錄取叩門生程序不變，校方會向在自行派位階段選擇該校，或於統一派位階段將該校放於首三志願的學生派發表格。校方會安排兩輪面試，強調家長毋須為子女準備過於花巧的履歷表，「主要係睇小朋友見面時表現，可能會問日常生活解難問題，例如喺街上蕩失路會點做。」



大埔區小學校長會副主席、林村公立黃福鑾紀念學校校長陳喜泉指，因區內不同學校各有需要，未有為各校叩門位設特定限額，不過有建議學校盡量減收叩門生，並協議在7月17日後一律不收區內叩門生。他指，區內過去數年出現學生至8月底甚至9月初仍不斷轉校情況，令學生適應困難，亦為學校行政帶來負擔，故今年有此協議，冀減少對各校影響。