法院裁定4條男男性罪行條例違憲　另3條需修改條文

關注同性戀者權益團體「彩虹行動」的男義工楊柱永，申請司法覆核挑戰《刑事罪行條例》當中7條「男男」性罪行的法例涉及歧視男同性戀者，要求法庭裁定有關法例屬違憲。高等法院今日(30日)頒下書面判決，在律政司不提出爭議之下，裁定其中4條性罪行違憲，而餘下3條則准許保留，但會作出「補救性解釋」，修改有關條文，包括減輕其中1罪的最高刑罰，以免對男性構成歧視。



本案涉及《刑事罪行條例》的7條法例，全部牽涉男性與男性之間的肛交或嚴重猥褻行為。法官頒令宣布其中4罪違憲，包括第118G(促致他人作出同性肛交)、第118H(由16歲以下男子作出或與16歲以下男子作出嚴重猥褻作為)、第118J(1)(男子與男子非私下作出的嚴重猥褻作為)及第118K(促致男子與男子作出嚴重猥褻作為)。



餘下3條包括第118C(與16歲以下男童的肛交)、118I(男性與無精神行為男性的嚴重猥褻行為)及141(c)(准許21歲以下男子在處所或船隻與其他男子作出嚴重猥褻行為)，法官決定作出「補救性解釋」。



第118C條免除了對未滿16歲男童的刑責，將刑責範圍跟與未滿16歲女童性交的罪名看齊，即與已滿13歲的16歲以下男童肛交，最高刑罰由終身監禁減至監禁5年，而與13歲以下男童肛交的最高刑罰仍是終身監禁。



為免令無精神能力行為人士失去法律保護，第118I條也獲保留，但條文中的「男性」要解釋成不分性別，改為「人士」。



第141(c)條，將受害人21歲以下的門檻下降至16歲，以達致對男性與女性的限制看齊，條文中的受害人由「男童」改為「女童或男童」，而犯罪者也由「男子」改為「另一人」。



申請人今沒有到庭，但「彩虹行動」發言人陳諾爾Tommy有到庭拿取判詞。陳指，此宗司法覆核從來不應發生，又指在內地、台灣及英國等均無針對男同志的刑事罪行，惟香港卻仍保留。他認為同志社群一直受災受難，但是次判決則屬正面。他指不擔心修例在立法會受到拖延，又對政府不敢有期望。他稱，會把結果通知申請人。