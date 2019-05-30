滅鼠11年燒17億公帑　一隻$3700貴得嚇人

鼠禍為禍香江，港府滅鼠工作被翻舊帳！立法會議員兼撲滅鼠患大聯盟發起人梁美芬日前與食物及衞生局局長陳肇始會面，批評政府在過去11年中耗資近17億港元公帑防治鼠患，但香港鼠患問題卻愈來愈嚴重，直指政府政策及滅鼠方法不力。翻查食物環境衞生署滅鼠「成績」，前年透過捕獲及毒殺方法收集了4.1萬多隻死老鼠，若以每年滅鼠平均開支1.5億港元計算，滅殺一隻老鼠的成本就高達3700港元。有立法會議員及團體批評政府滅鼠費用貴得嚇人，成效卻不彰，促訂立滅鼠指標，加強績效。



香港自去年起先後發現5宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，1人死亡，已成該病的高發地區。梁美芬與團體代表日前會見陳肇始等高官，直言政府過去11年花費16.7億港元防治鼠患，但香港的鼠患問題卻更趨嚴重，即使政府跨部門展開為期3個月的全城清潔運動，加強公眾教育和檢控違例棄置的垃圾，但相關工作只是重複過去手法，成效低，強調食環署需全面檢視政策。



翻查食環署年報，過去10年間，該署每年滅鼠總數介乎2萬多至4萬多隻，07年至16年之間，每年滅鼠總數都低於4萬隻，按平均成本計算，滅殺每隻老鼠的成本高逾4000港元。撲滅鼠患大聯盟九龍城區發言人黃馳對政府滅鼠成本之高感到詑異，他指政府使用的近17億港元，或包括宣傳教育等開支，但數字依舊「貴得嚇人」。談到大聯盟滅鼠成本，他指一天僅用3000成本便滅了7隻老鼠，認為食環署及政府部門急需變招。



立法會議員鄭泳舜更對食環署滅鼠成效非常失望，指署方用錯方法滅鼠，以致鼠患不但無改善，更愈來愈差，清潔行動應有目標及成效，促請食環署制訂綱領。



香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源則批評食環署行政管理有問題，負責防治蟲鼠的衞生督察2至3年便調職，培訓不足，建議政府全面檢討食環署防治蟲鼠的職能和架構。他又指，外判商的防治蟲鼠技術水平十分參差，政府又對行業缺乏支援，建議政府增加資源協助行業提高從業員的技術水平。



政府燒錢滅鼠既廢又貴，昨日卻有政黨建議政府設立4億元治理蟲鼠基金，讓各部門有額外資源加強打擊鼠患。並將清潔運動由3個月延至1年，提升防治蟲鼠督導委員會的層次，改由政務司司長擔任主席等。