探射燈：攜貨量少　落網料控藏毒輕判

販毒集團利用拆家以小量毒品跟身，除減低被警方拘捕後的損失外，亦可以減輕判刑。法律界人士估計販毒集團已衡量風險，若拆家被捕，由於隨身毒品數量少，通常只被控藏毒，較販毒判刑輕，可能數個月就可獲釋。



執業大律師陸偉雄指，若毒販被捕，除視乎毒品數量外，亦要視乎毒品種類及純度等因素，數量大及純度高，可依《危險藥物條例》中的販運危險藥物罪控告，最高可被罰款500萬港元及終身監禁；若數量少及純度不高，則可被控《管有危險藥物非作販運用途及危險藥物的服用》，最高罰款100萬港元及監禁7年。



陸又指，法官可就藏毒罪判處犯人到監獄或戒毒所服刑，假設判監6個月，扣減假期後，若行為良好，4個月可出獄；若判戒毒所，則要視乎是否戒毒成功，若毒癮深，未必幾個月可以出監，所以不少犯藏毒罪的癮君子寧願被判入獄。陸補充，根據以往同類案例，由於拆家身上毒品少，一旦賣清，集團會安排在販賣毒品地點附近，如花槽藏毒，甚至是安排車輛送貨，除可以減輕損失外，亦可做到盡快補充貨源，以作圖利。

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