青年想搵快錢易墮陷阱　青協提示求職要醒

求職騙局時有發生，不法分子抓緊青少年「搵快錢」心態，以及易受朋輩影響的弱點，向他們下手。二十五歲的阿豪兩年前在朋友介紹下應徵代購工作，豈料是一場層壓式推銷騙局，一個月內損失近七萬元，更被游說借貸至近月才還清款項。社工提醒青少年，勿盲信「搵快錢」等招聘花言巧語，求職時要留意公司的可靠性。



中二輟學投入社會的阿豪，前年聽聞一名朋友轉行做紅酒及奶粉代購生意後富裕起來，令希望轉換工作環境的阿豪躍躍欲試。該名朋友首次帶他到訪公司時，阿豪即被要求簽約並繳付五千多元的「代理權費用」，當時的他雖不太了解公司實際運作模式，但基於對朋友的信任亦按指示付款，「諗住識咗十幾年，唔會為五千蚊呃我。」之後該朋友多次帶阿豪出席公司的「分享會」，但從未提及賺錢方法，該朋友其後游說他再付六萬多元換取更高「評級」，聲稱日後可分得更多佣金，並安排他用假糧單向財務公司借錢繳費。



原預想代購工作是透過一買一賣賺錢的阿豪，發現「入行」一個多月以來只是不斷出席分享會，更被吩咐介紹其他親友加入，令他開始懷疑受騙，但因已繳付巨額費用而不敢貿然退出，終拖了三個月後才退出，借貸款項終需花了近兩年才還清。阿豪現回想起來也感到非常後悔，「唔應該貪心，就算係好朋友都可能會呃你。」不過他亦慶幸能及時抽身，因他得悉有另一位朋友被騙走四十萬元。



香港青年協會青年就業網絡單位主任張志偉指，騙徒瞄準青少年的心理弱點，安排背景相近的人關心他們，以減低防備。他引述青協近日調查發現，近一成受訪青少年曾墮求職陷阱，當中以二十多歲的大專生佔多，顯示即使學歷較高的人亦會受騙；他提醒青少年求職時留意公司資料是否可靠，未上班前不應「貼錢打工」。他又提到，調查反映不少受訪者對見工時披露身份證及銀行卡等個人資料的敏感度不足，騙徒或會盜用資料作不法用途。



為迎合青少年網上求職的趨勢及幫忙他們避免受騙，青協今年首度舉辦網上「青年就業博覽」求職平台，提供逾三千個職位空缺，當中包括五百多個暑期工職位，涉及餐飲、銷售、顧客服務等。青協會要求僱主提交商業登記證，並檢視職位的薪酬、工時等詳情後才予青少年申請，確保公司及職位安全可靠。