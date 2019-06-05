全港最大校園太陽能發電系統今夏設立　賣電助基層

為推動可再源能源，兩電去年推出「上網電價」計劃，由兩電以較高的電價購買民間可再生能源裝置所產生的電力。計劃獲不少學校支持，香港李寶椿聯合世界書院今日(5日)簽署合作計劃，建設全港最大規模的校園太陽能發電系統，預計今年夏季完成。系統落成後料每年可生產近48萬度電，為書院帶來190萬港元的收入，金額將全數用於獎學金資助書院基層家庭學生。



校長艾德華(Arnett Edwards)表示，將於校園10座建築物包括學術大樓及學生宿舍的屋頂上，安裝1168塊太陽能電板，系統總發電容量為約為403千瓦，所生產的電力相等於約120個4人家庭一年用電量。他稱，現時校內42%學生獲獎學金資助學費，發電所得的收入會用作獎學金，為更多學生提供資助。



校董會主席湯啟康稱，太陽能發電系統預約在25年內節省約6000公噸二氧化碳排放量，等於免卻燃燒3000噸煤或每年種植1.07萬棵樹。湯指，同學來自80個不同國家的學生，當中很多來自發展中國家，希望他們透過校園內安裝的太陽能發電系統，學習到更多新能源知識，回到所屬國家後可推動可再生能源發展。



艾德華補充，科學、科技、工程及數學(STEM)課程中會加入實際接觸太陽能發電裝置的教學內容，亦會舉辦可持續發展日營供其他學校的學生參與，進一步推廣教育可再生能源。