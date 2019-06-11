逃犯末路：新巴工會籲車長明日低速行車

《逃犯條例》修訂將於明日(12日)直上立法會恢復二讀，新巴職工會昨晚(10日)在Facebook呼籲車長明日應按照「安全指引」工作。



新世界第一巴士公司職工會在文中指，預計明日可能有大批市民前往中區一帶表達對議案的關注，會堅守崗位確保市民可用公共交通工具前往港島區，惟因當日路面或非常混亂，呼籲車長按「安全指引」工作。



「指引」包括「盡量使用低於速度限制行駛」、提議駛至燈位時以每小時20至25公里行駛，以確保巴士不會在過於接近路口時急煞車、「在市區道路以及高速公路均會避免超車」、「如車站有違泊，車長會待警員處理後才靠站」。



其他「指引」包括「待乘客坐定後才開車」、「耐心等候老人家安坐及找尋散紙的乘客」、「確保上層及樓梯間有沒有乘客站立，通道沒有雜物，才將車駛離站」。



工會又指如同事身體不適，應按程序於開工前1小時通知公司」。工會文中批評政府對大批市民上街無動於衷，將密切關注修例的事態發展，「不排除有進一步行動」。



新巴回覆指，公司已接觸新巴職工會，工會表示對明日交通狀況擔憂及呼籲同事緊守崗位。並指會加派外勤人員監察港島交通狀況，並會因應需要作適當車務調動，盡力減低因路面突發事故對乘客之影響。