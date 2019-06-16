網民熱話：質疑「失明人士可以玩手機」　發文者遭圍攻

導盲犬是視障人士的「眼睛」，但在公眾場所，往往仍會受到歧視。有網民昨晚（15日）在網上發文，批評一名正在玩手機的乘客，在繁忙時段「貪方便」帶愛犬乘搭港鐵，目無法紀。更稱對方是絕對健全人士，又非導盲犬訓練員。不過，他的文章不但得不到支持，反被大批網民圍攻，直斥：「無知真係可怕！」



從網民Mim Mai在Facebook群組「香港花生友」上載的片段可見，一名男子帶同一隻拉布拉多犬現身於港鐵車箱內，該男子手持手機，戴着耳機。狗狗佩戴上導盲鞍，相信是導盲犬。牠表現得相當溫馴，乖乖的坐在主人腳旁，亦未見其他乘客對他們有所不滿。



惟發文者似乎看不過眼，質疑香港是否還有法律，並稱：「男子絕對健全，不是失明殘疾，帶同一隻巨型比特犬斗牛犬坐地鐵。而且仲係繁忙時段，見到你會怎樣辦？」他同時又嘲失明人士原來可以玩手機，更稱已向對方求證，其非導盲犬訓練員。



大批網民炮轟發文者，怒斥對方無知，錯認了狗隻品種，又忽視了失明及弱視都可以用手機，因手機有語音信息或字體放大功能。亦有人質疑發文者歧視：「你意思係失明人士不配擁有通訊設備？」「邊個話失明人唔可以玩手機？」



網民有話說



Lily Ho：有失明人士用的電腦和手機的

Stephen Lam：拉布拉多變比特犬？

Pinkocean Leung：未查清楚就未幫人判刑，就係因為你呢種人，害死幾多人

Carcar Ng：睇嚟導盲犬協會宣傳未夠，仲有好多人乜都唔知見狗就嘈



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