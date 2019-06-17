Dr.東： 銀屑病不會傳染　醫生籲公眾勿誤解

銀屑病患者常被普羅大眾誤解，認為是其個人衞生出現問題，紛紛避之則吉！一名年輕男患者因害怕被歧視，讀書時代寧願不上體育課，拒讓同學知道自己患上此病。有皮膚科專科醫生提醒大眾，銀屑病不會傳染他人，只是他們的免疫系統出現問題，或是不幸受到酒精、藥物、吸煙等外在因素影響，現時有生物製劑能抑銀屑病的發炎因子，約8成患者只需使用約4個月，皮膚改善程度高達9成，皮膚煩惱得以解決，大眾亦應該接納他們。



本港每1000人中便有3名銀屑病患者，衞生署估計目前約有超過20000名患者，另推算當中約5000人的病情屬中度及嚴重。銀屑病一般會在11、12歲或50至60歲病發。



皮膚科專科醫生何家強表示，銀屑病是一種免疫系統自我攻擊疾病，患者的皮膚細胞增新速度較正常快10倍，過分活躍的T細胞，令身體產生更多健康細胞、T細胞及其他白血球細胞，引致皮膚變紅甚至出現膿液。



銀屑病可影響任何一個皮膚部位，包括指甲、頭皮及手腳掌，患者普遍會出現皮膚乾燥、凸出的紅色丘疹或斑塊，而斑塊表層會有銀白色鱗屑，患處痕癢、灼痛，指甲增厚及凹凸不平。由於症狀明顯及外露，加上公眾以為是患者的衞生欠佳而患上皮膚病，更甚的是，銀屑病更會增加出現共病的機會，如心臟病、高血壓、二型糖尿病，以及銀屑病關節炎等。



何家強說，現時生物製劑能有效治療銀屑病，讓皮膚大致完全康復，而且使用數年並不會增加患癌風險，特別是「司庫奇尤單抗」，成效較傳統治療方法更佳。研究顯示，有一半患者於治療第4周，皮膚改善程度已達7成5，8成患者在治療第16周後，皮膚改善程度達9成。在中國人的療效方面也較顯著，一般來說，中國病人使用「司庫奇尤單抗」16周後，8成7病人的皮膚改善程度達9成。



拆解公眾及患者本身對銀屑病的誤解:



公眾層面

誤解：

●1.銀屑病是因為私生活不檢點或個人衞生差所致

●2.銀屑病是皮膚病，而且會傳染他人

事實：

●銀屑病屬於自身免疫系統病，並非皮膚病，與患者的私生活及衞生狀況無關，而且沒有傳染性，不應該對患者投以「皮膚歧視」



患者層面

誤解：

●1.銀屑病只會影響皮膚

●2.食療/自然療法/草藥，或中藥治療更有效

●3.生物製劑有機會致癌

事實：

●1.銀屑病患者患銀屑病關節炎、心血管疾病、高血壓、代謝綜合症等共病的風險亦較一般人高，令死亡風險大增

●2.大部分療法或未經臨床研究證實療效，或可能延誤用具臨床實證的療法，令病情惡化

●3.生物製劑獲美國食品及藥物管理局及本港衞生署批核。研究顯示，使用生物劑治療長達數年並無增加患癌風險，病人應積極治療，以擺脫銀屑病或其共病的困擾



資料來源:皮膚科專科醫生何家強



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