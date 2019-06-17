逃犯條例：醫管局查病人資料不當外洩　已通報私隱署

修訂《逃犯條例》爭議引發流血衝突後，警方在公立醫院拘捕示威者的行為引起廣泛關注，立法會議員陳沛然今(17日)更展示公立醫院一份提供給警方的紀錄，質疑醫管局向警方洩露傷者資料。



醫管局回覆時表示，「急症室資訊系統」屬局方內部的內聯網，並無與任何醫管局以外機構的電腦系統有聯繫及連接，並只限擁有相關權限的醫管局職員進行查閱，任何非醫管局人士、包括警方均無權登入相關系統。就6月12日示威事件，局方沒有將任何病人資料交予警方，如有違規或發現未有根據保護病人私隱守則處理資料，局方會作出相應的人事跟進程序。



該局對有人散播不實言論深表遺憾，並對發布不實言論人士破壞醫患關係予以譴責。局方指，正跟進是否有人將透過系統列印出來的病人資料外洩，並不適當地外傳，該局已通知私隱專員公署，並就可能有人不法進入電腦系統及洩漏病人私隱進行通報。



醫管局高層早前安排急症科統籌委員會候任主席徐錫漢解釋事件。徐指自己未看過陳手上的病人入院紀錄資料，不知真偽，他指有關「災難單元」系統使用了20年，專為重大事故處理病人入院情況，亦會與其他機構部門協調救治工作，有關系統只有醫護人員才可登入。



不過，他承認當醫院就事故需請求警方協助時，會將有關資料給予警方，但全部有紀錄，文件的右上角亦的確會記錄是給予哪個機構部門取閱。他不清楚議員手上的文件是如何獲得，「但任何人只要登入過，print out過咩出嚟，全部有晒紀錄。」



對於事件導致醫患關係破裂，徐指最擔心是有市民誤信失實報道或存有誤解，有病都不敢求醫。他相信，作為醫護人員都有專業操守並保持中立，亦會保障病人私隱。被問到有關系統所記錄的病人資料是否太多及無必要，他僅指有關資料可方便不同機構部門，在災難事故時協助辨別傷者身份，一直行之有效。