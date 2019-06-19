QS全球大學排名出爐　6大升呢港大再輸一仗

本港大學的世界排名再度輸給競爭對手新加坡。國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds(QS)公布最新世界大學排名，本港大學排名最高的是香港大學，排名全球第25位，是上榜的本地大學中唯一固守原地、排名沒有進步的一間；新加坡兩間大學，即南洋理工學院及新加坡國立大學並列世界11位，遠遠拋離本港的大學。QS解釋，本港大學的學生就業能力指標上出現警號，大學必須確保可培育具軟性技能的畢業生，使他們能夠順利就業。



QS世界大學排名每年按全球大學的學術聲譽、僱主評價、師生比例、論文引用比率、國際化、學生就業能力等範疇評分，今年根據9.4萬名學者和4.4萬名僱主的意見，以及1100多萬份研究文章的資料進行分析，美國麻省理工學院連續8年穩佔榜首，史丹福大學及哈佛大學緊隨其後。



香港方面，港大排名第25位，香港科技大學上升5位至第32位，中文大學上升3位至排名第46位，城市大學上升3位至排名52。理工大學及浸會大學的排名亦向上爬上，理大勁升15位至全球排名91，浸大則上升16位至全球排名261。嶺南大學亦由601至650位的組別，上升至591至600的組別。



QS研究部主任Ben Sowter分析，香港想大學的排名得到繼續發展，不能靜止不動，香港的優勢之一是對來自其他國家的教師和學生非常開放，但隨着其他國家積極尋求國際化，香港必須確保能繼續保持優勢，吸引海外人才來港。



Ben Sowter又指，香港的大學在學生就業能力指標上出現警號，並指出港大、科大、中大在此範疇的表現均呈退步，他引述本港的研究指出，大學畢業生在分析和解決問題的能力上、工作態度和人際交往能力等方面，均與僱主的期望有一定落差，需加倍努力提升畢業生的能力及表現。