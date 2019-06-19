政Whats噏：內幕對話流出　張華峰「證」麥美娟爆粗鬧林鄭

政府喺上周六（15日）召開記者會宣布暫緩修訂逃犯條例前，先喺禮賓府與港府「同行」嘅建制派會面，席間有議員震怒並以粗口宣洩對政府突然褪軚嘅不滿，工聯會議員麥美娟更被指爆粗鬧特首林鄭月娥「X街」。麥之後對傳言不置可否，但今日(19日)有一段對話聲帶流出，疑似係金融服務界議員張華峰向監警會主席梁定邦，講述麥美娟粗口大鬧禮賓府一幕。



據聲帶內容，一名好似張華峰嘅男人聲話麥美娟喺「嗰個咩迎賓館呀，嗰個貴賓館呀，特首住嘅屋企」內X林鄭，因為佢曾經承諾選民修例一定會通過，將所有政治「押落呢鋪」，相信麥下屆選舉難再勝出，而梁定邦就反問有冇搞錯，身為立法會議員咁講嘢有失身份，仲要由女人問候對方母親。



據悉聲帶流出皆因監警會會議上，雙方都唔記得熄咪，再一次「外洩」內幕。不過，又難怪建制派咁嬲嘅，一直力撐政府竟突然急轉彎，變咗議員失信選民，相信今次真係流咗「一公升的眼淚」嘞！



聲帶對話文字實錄：

張華峰：你唔知啊？

梁定邦：唔知啊

張華峰：「X你老母」個女仔呀，X林鄭(月娥)呀，只有你呢個女人識喊呀？我喊咗成晚呀

梁定邦：有冇搞錯呀

張華峰：麥美娟啊，工聯會，因為佢應承選民一定會過

梁定邦：喺立法會講㗎？

張華峰：喺依個，特首辦呀，嗰個咩迎賓館呀，嗰個貴賓館呀，特首住嘅屋企

梁定邦：喺嗰度講啊？有冇搞錯啊？身為立法會議員，咁失身份呀，問候人老母(笑)，而且係女人

張華峰：佢(麥美娟)將所有政治押落呢鋪到，肯定選唔到㗎喇