蝶趁「夏至」舞　調查指4種珍稀蝴蝶明日最活躍

明日(21日)是廿四節氣中的「夏至」，環保團體「綠色力量」分析過去14年的「節氣觀蝶調查」數據，發現「夏至」是為觀賞紅珠鳳蝶、燕鳳蝶、裳鳳蝶及金裳鳳蝶等4種本地珍稀蝴蝶的絕佳時機。另外，數據顯示燕鳳蝶的數量有明顯而穩步的上升，其餘3款蝴蝶數目在過去10多年均呈波動，尤其在2013至2016年期間相關數量更處於低谷。



環團指，香港現時有約260種蝴蝶，漁農自然護理署按每種蝴蝶出沒情況分為5個級別，另有部分為「未評級」。紅珠鳳蝶、燕鳳蝶及金裳鳳蝶被評為「罕見」；裳鳳蝶則屬「不常見」。由於4種蝴蝶均具有很高的保育價值，漁護署近年在郊野公園不同位置種植牠們幼蟲的食料植物，希望可增加4種蝴蝶的數量。



綠色力量調查顯示，紅珠鳳蝶、裳鳳蝶和金裳鳳蝶於「夏至」的平均觀察數量為全年最高峰，分別在調查路線平均觀察到2.3及2.6隻。至於燕鳳蝶，雖然過去平均以「芒種」(本月6日)記錄最多數目，但在過去14年調查中，「芒種」並不必然有其記錄。



相反，每年「夏至」均必然有燕鳳蝶的觀察記錄，這亦是目前調查中唯一一種珍稀蝴蝶與特定節氣有關聯的記錄，同時說明「夏至」是燕鳳蝶出沒率最高的節氣，在調查路線平均觀察到5.2隻。



自古以來，廿四節氣是中國傳統農民用以預測天氣和農作物收成，與季節更替有直接關聯。綠色力量自2005年開展「節氣觀蝶調查」，記錄蝴蝶物種和數量，記錄和分析當中的變化。