逃犯條例：民陣警總投訴警方　指施不合理武力鎮壓

警方於上周三(12日)的「612暴動」以武力清場備受質疑。民陣召集人岑子杰今(20日)到警察總部投訴警方。他指6月12日當天，民陣於中信大廈外舉行和平集合，惟下午在沒有預示或警告下，警方向集會人士投擲數枚催淚彈，令部分示威者衝上舞台及試圖闖入中信大廈，情況混亂，有警員更向舞台上的示威者發射催淚彈，形容這是不合理的武力鎮壓驅散。



他要求警方交代開槍及武力指引，如有違反指引情況，警隊高層不應將責任推向下級，應主動承擔責任。他批評投訴警察課是「自己人查自己人」，以非常繁複制度折磨投訴人，加上監警會偏向政府，淪為「無牙老虎」。民陣依然以制度投訴，是希望顯示制度的荒謬，促港府自行成立獨立調查小組，調查6月12日衝突事件，讓警權可獲得制約。



另外，早前曾呼籲車長按「安全指引」工作的新巴職工會，昨晚(19日)再在Facebook發文，呼籲前線車長、站務同事於今日及明日(21日)戴上口罩，並在口罩上寫上字句，支持香港市民、抗議政府無視港人聲音。職工會抗議警方使用過度武力及將和平示威定性為暴動，又批評特首林鄭月娥在記者會上態度傲慢，拒正面回應市民訴求。東網正向新巴查詢，正候回覆。