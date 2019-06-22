網民熱話：公路上的好人好事　暖男跪地尋貓獲激讚

常有流浪小動物躲在車底取暖或避險，所以不少有經驗的駕駛人士，都會在開車前檢查車底，不過如果在公路上停車做這個動作，又是否適合呢？。日前有網民在社交平台，上載了一張貨Van停在路邊，司機跪地尋貓的照片，惹來網民熱烈討論。



網民Kakin Mok於本月18日在Facebook群組「上水粉嶺人分享會」上載該照片，事發地點為粉嶺公路巴士轉乘站，相中一架黑色貨Van停在巴士站位置，黑褲司機跪地，頭伸向車底。發文者在文中稱：「是咁的，我係粉嶺轉車站等車途中，Van仔突然停車。我以為壞車，原來司機開車時聽到車底有喵喵叫聲，司機哥哥打咗死火燈周圍檢查，又開車頭蓋又瞓身又跪低搵隻喵喵。」其後巴士到站，發文者離開了，故不知道最後是否找到了貓貓。



不過，不少網民看過照片後，卻表示圖中的Van仔未有打死火燈，擔心司機的安全：「佢咁樣做自己好危險喎」、「咁停喺度找死」、「嘩，冇打死火燈喎！」發文者留言澄清：「有打死火燈的，我攝技唔好，捕捉唔到」。亦有人則大讚司機好心。有人則建議司機下次可以找愛協處理：「下次遇見類似情況，建議可打畀SPCA救援組，佢哋有架生可協助救貓出來，貓bb一般可以出領養。」



網民有話說：



Ying Man：其實佢係好有爱心嘅人，但係都要顧及自己安全



Paul Man：打死火燈係日光下好難睇到，最後找個人睇住先安全



Hidy Li：好人好事，香港精神



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