物理治療輪候期逾8個月　業界倡「免轉介」加快

香港醫療服務需求殷切，病人候診排期動輒需要幾年，醫療支援服務的物理治療亦一樣，根據當局一七至一八年度統計，病人輪候公營醫療體系物理治療服務平均需三十三周，即超過八個月才能獲物理治療，香港物理治療學會指出，問題並非與香港醫療系統存在「轉介樽頸」，造成人為阻礙有關，建議食物及衞生局與醫院管理局研究引入全球超過三十個國家及地區已採用的公營醫療「免轉介」(Open Referal)制度，可以直接就診，輪候時間亦可縮短，減少延誤治療。



香港現時採取轉介制度，無論病人想接受公營或私營的物理治療服務，都需經醫生轉介。物理治療師的專業守則更訂明，「一般而言，由物理治療師診斷或治療的病人，應是由醫生或根據法例豁免的診療所的註冊人士轉介，或是直接醫治中的病人。」香港物理治療學會會長彭耀宗認為有關安排較世界大趨勢落後，亦無助減省醫患時間及醫療資源。



他續指，全球現有超過三十個國家及地區的公營醫療系統已實施免轉介，包括澳洲、英國；亦有八十多個國家及地區的私營醫療系統採用該制度，足見很多地區均認同物理治療師的專業，由他們直接治療病人。對於物理治療師直接作治療判斷一事，該學會會員事務委員、物理治療師魏志榮表示，物理治療師有專業訓練，初步診治時更有分流鑑定，如「Red Flag」(紅旗代表物理治療禁忌類患者)、「Yellow Flag」(物理治療適宜類患者)的指標，紅旗類的症狀包括骨折、腫瘤和內科病症，一旦病人有相關症狀，便會建議或轉介病人求醫，病人亦能得到適切照顧。



他續稱，由於物理治療師的訓練已排除非其專業治療的症狀，不會出現誤診延誤治療的情況。而且，業內的物理治療管理委員會亦就「免轉介」成立了相關工作小組，將提交建議予委員會，一旦通過會再交到輔助醫療管理局討論。



業內現有另一問題，公共醫療體系內的物理治療師流失率偏高，一七至一八年度流失率達百分之七點六，並較醫管局專職醫療人員如職業治療師、化驗師等為高，縱使培訓物理治療師的課程已由文憑訓練，提升為大學學位，但薪點仍以文憑資歷計算，令物理治療師人工「差人一截」。



彭認為，物理治療師於醫管局、非牟利機構等的起薪點較言語治療師低，前者起薪點為十四，後者則為十六，兩者月薪相差近三千港元，有關現象對物理治療師「不太公道」。而且，現時私營機構吸納物理治療師的起薪點較醫管局高，吸引不少物理治療師「轉戰」私人市場，憂慮該現象或令公營體系的物理治療服務供不應求。

