涉趁少女沖涼摸胸非禮　中年漢兩項非禮罪表證成

中年漢去年涉嫌趁一名少女在他家中沖涼期間，強行衝入浴室摸胸非禮，女事主事後告知中年漢妻，對方卻稱「唔知信邊個好」。少女最終向社工求助和報警，更揭發她11年前已曾在廁所被同一中年漢非禮。涉案40歲男子否認兩項非禮罪，法庭今日(25日)裁定兩罪表證成立，押後至7月9日裁決。



現年21歲的女事主X供稱，事發後一度想入廚房𠝹手，然後跳樓死，但她覺得「自己仲好細，乜都無做過」，才打消自殺念頭。



案情指，報稱在航空公司工作的男被告於2008年9月至12月及去年2月7日，兩次在其住所非禮X。裁判官為免公眾識別到事主身份，除頒令禁止披露事主姓名、住址、職業及案發地點外，更禁止披露事主與案中其他人士關係。



X隔着屏風供稱，去年2月7日早上，她沖涼期間突然感到浴室門「好似開咗」，被告突然奪門而入，她無法阻擋，只好沒穿衣服躲入浴缸，用雙手「打交叉」護胸，但被告仍伸手摸她雙胸中間位置，當被告離開，她才敢走出浴室。



同日晚上，她向男友訴苦，男友即晚安排她搬到友人宿舍寄居。至去年8月底，X將事件告訴被告妻子，但對方懷疑地說：「唔知信邊個好」，最終X向風雨蘭社工求助，並決定報警。



X憶述，約於2008年、即她讀小六時，某晚遭被告叫醒，並按其指示走到廁所及脫去內外褲子。她坐在洗手盤旁邊的枱面張開雙腳，被告用口「掂」她私處數分鐘，又捉住她的手摸被告陽具。



不過辯方指，X對被告兩夫婦早有不滿，想二人離婚，因此誣陷被告。X承認偶爾跟被告兩夫婦爭執，但否認誣告。辯方另傳召被告妻子作供，她堅稱不相信被告會做出上述行為。