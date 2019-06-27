3件救生衣10人用　運南亞人蛇木船入水收買人命

今次在本港水域被截獲的南亞人蛇，警方初步調查顯示，蛇頭均沿用過往水路航道攻港，在內地深圳安排人蛇乘船出發，料在龍鼓灘、大小水坑等就近地點隨機登陸，而蛇頭為求搵錢竟收買人命，使用航行及救生設備不足的爛木船載運人蛇，一旦遇事全船人勢凶多吉少。



警方相信，被捕十人在深圳大鏟灣登船後向南直闖香港，而由大鏟灣至爛角咀的航程約六至七海里，以今次木船的船速約每小時十海里計算，加上船隻遇到風浪等因素，估計該船由出發至被截獲，航行約近兩小時。過往有南亞人蛇循今次航道闖港，他們無固定登陸地點，一般會在最近「有光」地點搶灘。由一六年至今，南亞人蛇搶灘足迹遍布包括龍鼓灘、大小水坑、上下白泥，甚至赤鱲角等。



南亞人蛇偷渡來港，每個人頭一般要繳付八千至一萬二千元不等，而蛇頭為求搵錢，通常懶理人蛇死活。今次用作載運人蛇的木船簡陋殘破，在細小狹窄的船艙內竟擠滿八名人蛇，船艙更輕微入水，惟船上卻無足夠的救生衣及救火設備，僅有三件救生衣及數個水泡，一旦木船遇上大風浪翻沉，救生衣及水泡根本不足供船上十人使用。此外，木船設備落後，沒有航行儀器及航行燈等，途經的大型船隻在惡劣天氣環境下，隨時撞上木船釀成傷亡。