執4粒鐘紙皮僅賺10元　廢紙跌價苦了拾荒婆婆

本港最低工資為每小時37.5港元，但廢紙回收價格一跌再跌，拾荒婆婆執紙皮4小時，收入亦僅10元！有本地回收業人士指出，現時出口至內地紙廠每公噸廢紙只賣約600港元，較高峰期大跌近七成，開業多年的回收店已連月蝕做，也有回收商結業止蝕，慘況前所未見。由於回收價跌至3毫子1公斤，不少執紙皮人士已放棄辛苦工作，街頭廢紙亦少人理。



北角一帶有不少回收舖，但昨日所見，區內藥房、超市等店舖門外，甚至馬路邊維積了不少廢棄紙皮，只有零星執紙皮人士撿走。已屆八旬的楊婆婆執紙皮多年，她表示，現時紙皮回收價跌至每公斤3毫，她昨早花了4小時執滿一整車紙皮，但只賣得10港元，她其後要在街上執拾舊凳當廢鐵變賣。回收價大跌令其收入銳減，但她不想手停口停：「執少少囉！唔執點（生活）啊？10蚊、9蚊都好。」有其他拾荒人士就指，若回收紙價進一步跌至每公斤2毫，便會放棄執紙皮。



北角回收舖員工陳女士指出，紙皮回收價去年曾攀升至每公斤1港元多的高峰，但僅維持了兩、三個月，之後價格不斷下跌。她表示，因近日紙價太低，其舖頭少了超過三分一拾荒者賣紙皮。加上內地紙廠嫌香港進口量太低，未來可能不再入口，情況勢雪上加霜，相信未來回收價會再跌，憂店舖很可能要結業。



另一回收商陳先生就指，現時出口至內地紙廠每公噸廢紙只賣約600港元，較高峰期大跌近七成，不少同業已捱不住倒閉。該店已開業十多年，近半年一直蝕錢，形容情況是歷年來最差，「早兩年試過（每公斤廢紙）5毫子都無人執，嗰時政府有津貼都勉強捱過，依家（紙價）再低咗又無津貼。」