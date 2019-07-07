繞路花逾4倍時間　怨聲載道

屯門原本是繼東涌外，另一個連接港珠澳大橋的橋頭堡，但礙於「屯赤北路」遲遲未通車，屯門居民需「兜大圈」繞經青嶼幹線才能取道大橋前往達珠海和澳門。東網記者實測發現由屯門市中心乘巴士到大橋香港口岸人工島，車程需時約五十分鐘，比取道「屯赤北路」浪費多近四倍時間，一眾屯門居民對「兜路」怨聲載道。



根據路政署港珠澳大橋香港工程網頁簡介，「屯赤北路」開通可大大縮短新界西北與大嶼山的行車時間，從屯門南往返機場行車路程預計縮短廿二公里，行車時間亦可由現時約三十分鐘縮短至大約十分鐘。



然而，「屯赤北路」通車無期，屯門居民現時前往大橋香港口岸需要「兜大圈」。東網記者早前於平日下午，乘搭龍運A33X路線由屯門富泰邨前往大橋香港口岸，該路線先繞經多個位於屯門北一帶的屋苑，需要約三十八分鐘才到達屯門市中心，路線十分迂迴。記者試搭時於富泰邨總站更加是「包車」出發，車上除記者外沒有其他乘客，中途亦甚少人上車；該路線駛過屯門市中心後很快便到達屯門公路，再經青嶼幹線及機場後到達大橋香港口岸，全程需時約一小時廿六分鐘，而撇除屯門北一段「兜路」車程後，由屯門市中心往大橋亦需時約約五十分鐘，較使用「屯赤北路」車程時間多接近四倍。



其後，記者再於大橋香港口岸乘私家車，經已開通的「屯赤南路」直達北大嶼山公路再沿青嶼幹線及屯門公路返回屯門市中心，全程需時三十四分鐘，亦較使用「屯赤北路」原預計車程時間多逾兩倍。



不少屯門居民都稱因為「兜大圈」而不傾向前往大橋香港口岸。諷刺的是，現時屯門碼頭有由噴射飛航經營往返澳門的航線，船程只需約四十分鐘便到達澳門，單純船程時間已與屯門居民「兜大圈」經陸路前往大橋香港口岸的車程時間相近，假如計及過關及過橋時間，屯門居民經大橋往返珠海及澳門隨時需要兩小時或以上。