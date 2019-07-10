DSE放榜：IVE逼爆　考生指一技之長亦有出路

文憑試(DSE)放榜過後，不少成績未如理想的考生四出「撲學位」。今午(10日)在香港專業教育學院(IVE)黃克競分校有約500名學生排隊報名，學院安排學生即場遞交報名表及面試，成功取錄者即日獲知結果。



考獲16分的姜同學坦言，今次完全失手，英文僅獲1分，他心儀理工大學的飛機工程學，會先報讀一年的IVE基礎課程文憑(工程)，明年再重考DSE英文，希望能重新考進心儀大學。



應屆考生陳同學考獲11分，坦言已經盡力，表示符合自己預期。原本熱愛機械的他已報讀IVE電機工程高級文憑課程，未來希望成為工程師，他認為讀書並非唯一選擇，有一技之長也能有很多出路。



考獲13分的黃同學表示，成績不符預期，數學及地理均失手，知道成績後她即刻到IVE報讀西式飽餅及糖藝課程，因成績欠佳未有想過報讀其他自資學士課程。



職業訓練局VTC副執行幹事梁任城表示，今早10時開始接受報名起首一小時，已有1.5萬人次到訪VTC十個招生點，比往年約少1000至2000人。VTC今年開辦多項全日制學士學位、高級文憑及基礎課程文憑等課程，提供約1.7萬個學額，其中自資學士學位課程以中藥藥劑學、飛機工程學士學位課程最受歡迎；而最受歡迎的高級文憑課程則為社會工作、IVE體適能及運動營養學高級文憑等。