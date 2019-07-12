房委會研6工廈改建公屋　涉及8000單位

公營房屋一向需求殷切，身兼房委會主席的運輸及房屋局局長陳帆，今(12日)出席房委會大會後表示，鑑於香港市民對房屋需求大，房委會正研究能否將現時6幢房委會工廈改建成公共房屋，但需考慮消防條例是否符合要求。



房委會今午舉行大會，房屋署署長應耀康交代署方各項政策措施的進度，以及回應委員之前的意見。應指現時房委會有6幢工廈，提供8000個單位，室內樓面面積約為20萬平方米，房署正積極探討將個別工廈改建為住宅。



此外，房屋署正在各屋邨可行位置加建插針樓，過去5年已落成的加建項目有5個，分別為美東邨、長青邨、美田邨、油麗邨及秀茂坪邨，合共提供2511個單位。房屋署亦正於富山邨及清河邨加建插針樓，分別提供750及770個單位，預計2020年及2024年落成。房署指未來在屋邨加建房屋，需視乎剩餘地積比、技術是否可行以及屋邨居民及區議會意見。



早年為滿足公屋居民置業需要的租者置其屋計劃，涉及39個屋邨、18萬個單位，房屋署指當中四分一，即約4萬個單位仍未出售，房屋署指正研究如何將單位加快出售。至於新一期綠置居計劃會於柴灣以及青衣提供3700個單位，預期今年12月推出，預計市民亦可透過網上申請。