逃犯條例：網民發起明日「光復上水」　反水貨客

港府修訂《逃犯條例》觸發連串示威衝突，有不少網民於全港多區發起示威「接力賽」，其中有網民就針對水貨客滋擾社區問題，於明日(13日)發起「光復上水」行動。新民主同盟北區區議員劉其烽表示，有民主派議員將於月底北區區議會大會上，提出有關反對修例和關注水貨客的動議。



劉表示，上水的情況纏繞多年，近來上水港鐵站外仍有水貨客在晚上分散貨物，遺留大批垃圾。他指，過去北區區議會曾討論取消「一周一行」，但最終在10名建制派議員反對下遭否決。他批評，建制派議員的思維與北區市民不同，未有接收市民意見，對他們投反對票予以譴責。



該黨荃灣區議員譚凱邦表示，在實施「一周一行」後，持相關簽證的旅客人數有攀升迹象。他亦提到，內地當局近年改變俗稱「L簽」的團隊旅遊簽註的政策，令原本非個人遊城市的居民在辦理「L簽」後不需在深圳關口旅行社「報團」，只須從深圳口岸或內地機場直接通關，令制度形同虛設。



就水貨客的問題，新同盟成員將以個人身份參與明天的行動，又要求當局取消深圳戶籍一周一行政策、禁止非個人遊城市居民濫用「L簽」、於各關口加強旅客教育、再次進行《香港承受及接待旅客能力評估》以及研究向不過夜旅客徵旅遊稅。