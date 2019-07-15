消委會：通渠收費無譜　1500元變5.8萬元市民嬲爆

消費者委員會今年首半年接獲7宗「通渠服務」投訴，去年全年則有20宗、2017年有24宗。其中一宗個案中，事主發現坐廁嚴重淤塞，預約某通渠公司1500港元檢查連通渠的服務，惟師傅指普通方法無法解決，提議拆坐廁檢查，費用3800港元，未幾又再稱渠管嚴重生銹，一旦「爆渠」將影響下層單位，又指可一併處理渠管連接的屋內兩個坐廁，開價高達5.8萬港元。



事主因當時坐廁已被拆、浴室滿地污水，師傅又言之鑿鑿，最終答應付款徹底維修，及後向其他公司查詢才發現涉事公司收費過高，遂向消委會投訴。惟涉事公司卻聲稱高壓通渠要承擔一旦「通爆渠」的賠償風險，堅拒退款。



另一個案的事主發現有公司標榜「不成功不收費」，遂預約浴缸通渠服務，師傅到場後收900港元以高壓氣槍處理，惟事後浴缸持續漏水甚至浸濕走廊。事主尋求另一公司跟進，才發現喉管疑因受壓爆開，事主遂向消委會投訴涉事公司不當弄毀喉管，令她要多付3000港元維修，惟該公司拒絕跟進，態度極不合作，事主要求消委會把個案轉交海關調查。



此外，另一宗個案事主在網上找到某公司提供通渠服務，師傅收了8300港元，並聲稱之後可用「十年八年」，惟渠道一個月後再淤塞。他致電單據上的電話號碼無人接聽，再聯絡最初接觸的公司卻指單據非由他們所發，懷疑涉事公司只是協助配對服務，又懷疑登門通渠的相關公司使用「太空卡」令消費者無從聯絡，於是投訴，惟兩公司都極不合作。



消委會指，投訴顯示通渠服務收費無統一標準，定價透明度低，即使維修後未能解決問題，亦難追討已付款項，維修人員亦質素參差，消費者難單憑公司提供的資訊判斷服務質素。消委會提醒消費者選擇通渠服務要未雨綢繆，先了解屋苑附近商號以備不時之需、多瀏覽參考網上其他用家的口碑及評價、留意網站是否只做配對服務，又舉例如拆卸坐廁，應主動查問拆卸後的檢查、維修方法，以及估計所需費用等。