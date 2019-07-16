軍刀攞命：27歲「洗頭仔」內地落網移交警方

元朗本月6日發生謀殺案，27歲姓張髮型屋「洗頭仔」，涉嫌擸刀桶死女同事的17歲男友人後潛逃內地。香港警方掌握其資料後，向公安部、廣東省公安廳及深圳市公安局要求協助，該名潛逃的疑兇最後在內地落網。



今日(16日)，警方在落馬洲口岸接收由內地執法機關送回的該名涉案疑犯。香港警方表示，感謝公安部、廣東省公安廳及深圳市公安局的全力協助，該名疑犯最終在內地落網，不但標誌着兩地警方對聯合打擊罪行的決心，更清晰地表達兩地警方對維護社會法治的信念。



案發當日晚8時許，張在髮型屋內，不慎踩到素有積怨的女同事腳部，對方心感不忿向張理論，雙方爆發激烈口角，未幾女方「吹雞」召來姓黃事主，以及兩名分別姓袁及姓鄭（俱19歲）男友人到場「幫拖」。現場消息指，3名男子抵達紅棉圍後，在髮型屋附近街頭「恭候」。期間，張放工在店外被3人截停盤問，雙方發生爭執，突然有人情緒失控，從懷中取出一把6吋長的鋒利軍刀施襲，其中黃閃避不及，頭及身體多處被狂捅多刀，血如泉湧，他負傷突圍跑至合財街一個菜檔，終不支倒地。



據悉，涉案姓張疑兇則跑回髮型屋，更換染血恤衫及牛仔褲，並放下兇刀後逃去。黃如血人昏迷在街頭，經送院搶救後，延至當晚9時59分不治，死因需剖屍確定。其後，警方翻查出入境記錄，獲悉疑兇已於當晚9時17分，經羅湖口岸潛逃往內地，案件列作謀殺由元朗警區重案組跟進。