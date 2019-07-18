新蒲崗休憩地擬建地下停車場　料2025年竣工

新蒲崗正逐步轉型為商貿區，發展局起動九龍東辦事處完成「新蒲崗商貿區行人環境及交通改善計劃可行性研究」，建議改善新蒲崗四美街地區休憩用地，善用地下空間設置公共停車場，實踐「一地多用」原則，同時滿足區內對休憩及公眾泊車設施的需要。為配合智慧城市發展，停車場計劃應用智能泊車系統，預計2025年竣工。



起動九龍東辦事處去年2月展開研究，檢視及評估新蒲崗商貿區的行人環境及交通環境，提出改善策略。該辦事處指，已確立了新蒲崗商貿區的整體行人環境及交通改善框架，以3條主要的南北走廊，即大有線、四美線和三祝線，作為行人網絡基礎，並配合區內後巷加強行人通道連接；並以大有街和四美街為區內主要交通走廊。



除改善區內行人走廊的連接性，辦事處亦建議進行後巷美化及改善工程，加入公共藝術元素，將後巷轉化成更吸引和安全的步行路線，令它們成為行人網絡一部分，包括泰力工業中心和雙喜工業大廈/天虹大廈之間的後巷、彩虹道遊樂場和嘉就工業大廈之間的後巷等。



現時五芳街、六合街及八達街的路旁上落貨位經常被違例泊車佔用，令上落貨活動需在車道上進行，造成交通擠塞。辦事處指為改善路旁上落貨位被違例佔用情況，建議試行將五芳街部分上落貨位改為貨車咪錶泊位，減少被違例佔用情況。