古洞北粉嶺北170戶獲配寶石湖邨　最快明年遷出

香港房屋委員會將陸續向受古洞北及粉嶺北新發展區第一階段工程影響的合資格住戶，發出配房通知書。發展局表示，目前逾170個受第一階段工程影響的住戶已獲確認符合安置資格，並獲房委會編配上水寶石湖邨單位。此外，約10戶申請入住房協轄下現有屋邨出租單位的合資格住戶，亦已陸續獲編配房協屋邨的單位。



局方指，去年5月為政府發展清拆行動引入免經濟狀況審查的安置選項，以照顧未能滿足經濟狀況審查的住戶的需要。在上述獲編配單位的住戶中，超過七成是透過這項新安排「上樓」。



地政總署將於本月底向受第一階段工程影響的住戶發信，通知遷出限期及安置補償申請狀況，受該階段工程影響的住戶之遷出限期，由明年上半年至2022年下半年不等。



該署亦計劃於未來數個月內，就受首階段工程影響的私人土地展開法定收地程序，屆時會在發展範圍內張貼收地通告，訂明土地將於3個月後復歸政府，之後向受影響的私人業權人安排發放私人土地補償。



古洞北及粉嶺北新發展區第一階段工程範圍內，共有約490個受影響住戶已接觸地政總署作資格核實。逾180個住戶已獲確認符合安置資格並獲編配房屋單位。約80個住戶的安置申請及約40個住戶的現金補償申請正在處理；另有近50個住戶的申請有待提供進一步資料。其餘約140個住戶根據現有資料不符合安置補償資格。