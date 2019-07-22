修例風波：中大醫學生不合作運動　戴頭盔上堂

修訂《逃犯條例》引起連串警民衝突，其中有大專學界發起不合作運動，表達對政府及警察的不滿。香港中文大學醫學院醫學生於今午(22日)發表響應不合作運動聯署聲明，指因近日社會動盪不安，需要佩戴頭盔上課，以保護自己的人身安全，又呼籲其他學生加入罷課，或在課堂內外表達訴求，直至政府及警方就近日暴力事件及大眾訴求作合理交代。



中大醫學院內外全科醫學士2020、2021及2022班學生今午發起不合作運動第一波，聲明提到，在昨日反修例遊行後，警方多次使用過分武力如催淚彈及橡膠子彈驅散人群，造成多名示威者重傷，但警方未有就過分武力作出解釋；同日，元朗西鐵站內多人被穿白衣人士襲擊，警察遲遲未到，學生認為警方對事件坐視不理，讓兇徒逍遙法外，造成公衆恐慌。



聲明稱，所謂「上醫醫國，中醫醫人，下醫醫病」，他們不能繼續保持沉默，因此要透過不合作運動來表達對香港政府和香港警察的不滿。為響應不合作運動，有醫學院學生決定罷課直至另行通知，並呼籲其他同學加入，更指會在課堂以外以不同形式表達訴求，直至政府和警方就近日事件做出交代。