修例風波：林卓廷遭白衫軍暴打嘴縫18針　將向警追究

元朗昨晚(21日)發生有白衫軍持武器襲擊途人，在事件中遇襲受傷的立法會議員林卓廷今日(22日)出院後會見傳媒，認為警方昨晚未有截查、拘捕或阻止施襲者，而且有防暴警察被拍到與手持武器的白衣人士搭膊頭，質疑是蓄意縱容，認為是涉嫌公職人員行為失當。他表示，會聯同其他受傷的市民，向警方追究法律責任。



林卓廷憶述受襲過程，指昨晚聯同兩位民主黨成員趕入元朗，並在晚上10時左右聯絡元朗分區警民關係組副主任一名鄧姓警長，指當時情況危急，要求警方採取行動阻止襲擊行為，確保西鐵元朗、朗屏站內外的公眾安全。他表示，抵達元朗站後隨即跟隨市民到大堂，當時已有市民被打，不久亦有近百名白衣人士包圍大堂，以木棍和長棒毆打市民，並用水樽扔向市民，而他亦被水樽扔中腳部和腹部。他又指，曾呼籲對方停止施襲逾20次，但對方仍繼續施襲，其後走進入閘機和月台，甚至多次走進車廂圍毆市民。他表示，自己當時以雨傘阻擋，但由於數名白衣人士以木棍攻擊他，他最終不敵倒在地上。



除被水樽扔中，林卓廷的嘴唇因破裂而縫了18針，另外右手手臂有多條傷痕，前臂更因被硬物撞擊而骨裂。被問到遇襲後會否構成心理創傷，最近經歷過三次遇襲後的林卓廷認為香港並非安全城市，乘搭港鐵時不敢經常看手機，以及不敢站近月台，擔心會否被襲擊、甚或有人推他落路軌。



民主黨另一立法會議員黃碧雲表示，昨晚11時多曾4次致電999向警方報案但未獲接聽，指警方曾有服務承諾，在9秒內接聽報案電話，批評是匪夷所思，故今日向警察投訴科作出投訴。前立法會議員單仲偕則指出，警方會有999報案中心的來電紀錄，認為警方應交代當晚的紀錄，包括有多少個報案電話等等。